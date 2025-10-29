Juegos Centroamericanos 2025 Deportes -  29 de octubre de 2025 - 09:41

Juegos Centroamericanos 2025: Panamá gana bronce en el sóftbol femenino

La selección de Panamá se llevó la medalla de bronce en el sóftbol femenino de los Juegos Centroamericanos 2025.

FOTO: COP

Terminaron las acciones del sóftbol femenino en los XII Juegos Centroamericanos 2025 de Guatemala y la novena panameña se llevó la medalla de bronce, teniendo una destacada participación y demostrando su crecimiento en esta disciplina deportiva.

Resultados de Panamá en el sóftbol femenino de los Juegos Centroamericanos 2025

  • Panamá 13-3 Honduras
  • Panamá 6-2 Nicaragua
  • Panamá 13-3 Belice
  • Panamá 1-12 Guatemala
  • Panamá 4-3 El Salvador

Ronda final del sóftbol femenino

  • Panamá 15-14 Nicaragua
  • El Salvador 12-5 Panamá

Una semana antes, el equipo masculino de Panamá había conseguido la medalla de plata en el sóftbol, tras caer en la final 2-13 frente a Guatemala.

