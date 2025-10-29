Juegos Centroamericanos 2025: Panamá gana bronce en el sóftbol femenino

Terminaron las acciones del sóftbol femenino en los XII Juegos Centroamericanos 2025 de Guatemala y la novena panameña se llevó la medalla de bronce, teniendo una destacada participación y demostrando su crecimiento en esta disciplina deportiva.
Una semana antes, el equipo masculino de Panamá había conseguido la medalla de plata en el sóftbol, tras caer en la final 2-13 frente a Guatemala.