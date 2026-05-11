MLB: José Caballero, fuera del line-up de Yankees vs Orioles por molestias

MLB: José Caballero, fuera del line-up de Yankees por molestias FOTO: MLB

El infielder panameño José Caballero está fuera de la alineación de esta tarde-noche (5:35 pm) para el duelo ante los Orioles de Baltimore, después de lastimarse el dedo medio de la mano derecha al lanzarse a la base ayer en el tercer partido de la serie frente a los Cerverceros de Milwaukee, según Bryan Hoch, periodista de los Yankees de Nueva York de la MLB .

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"Chema" se estaría sometiendo a una resonancia magnética, pero se cree que no esté fracturado.

El jugador Max Schuemann de 28 años será el reemplazo de Caballero como torpedero en el primero de tres encuentros que jugarán contra Baltimore en el Oriole Park at Camden Yards.

Números de José Caballero en la temporada 2026 de la MLB

"Cabby" de 29 años ha visto acción en 40 juegos, teniendo una línea ofensiva de .259 producto de 35 imparables en 135 turnos al bate, 4 cuadrangulares, 13 empujadas, 7 dobles, 18 anotadas, 8 bases por bolas, 29 ponches y 13 bases robadas.