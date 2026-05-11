NBA: Victor Wembanyama fue expulsado y sus Spurs cayeron ante Timberwolves

La estrella de los San Antonio Spurs de la NBA , Victor Wembanyama, fue expulsado por lanzar un codazo a la garganta del alero de los Minnesota Timberwolves, Naz Reid, al comienzo del segundo cuarto del cuarto partido de su reñida serie de semifinales de la Conferencia Oeste el domingo por la noche.

Wembanyama fue sancionado con una falta ofensiva tan pronto como golpeó a Reid, quien había rodeado al Jugador Defensivo del Año de la NBA de Kia fuera de la zona pintada junto con su compañero de equipo Jaden McDaniels después de que el pívot de los Spurs, de 2,24 metros de altura, capturara un rebote tras un tiro de tres puntos fallado.

Tras revisar la jugada en vídeo, con los aficionados del Target Center coreando "¡Expúlsenlo! ¡Expúlsenlo!", la falta se elevó a falta flagrante de tipo 2 por contacto excesivo por encima del cuello.

Esa penalización conlleva la expulsión automática, lo que inclina inmediatamente la balanza de un partido crucial de la serie a favor de los Timberwolves.

Cuando se anunció el penalti , Wembanyama pareció preguntarle a su compañero Harrison Barnes: "¿Qué significa eso?".

Tras chocar las manos con cada uno de sus compañeros de los Spurs al salir de la cancha, con el sistema de sonido del estadio reproduciendo a todo volumen "Beat it!" de Michael Jackson, Reid encestó ambos tiros libres para darle a los Timberwolves una ventaja de 38-34.

Wembanyama terminó con cuatro puntos, cuatro rebotes y tres faltas en 13 minutos de la derrota por 114-109.

Con Reid, Julius Randle y McDaniels en la zona interior, los Timberwolves tenían mucha fuerza y tenacidad para enfrentarse a Wembanyama, aunque este haya sido lo suficientemente bueno en ataque como para superarlo . Anotó 39 puntos con 13 de 18 tiros de campo en el tercer partido.