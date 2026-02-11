UFC: "Mi objetivo es ser campeona, me siento capaz", Joselyne Edwards

Joselyne Edwards tiene un objetivo claro en la UFC y es ser campeona, esto lo dejó claro en el programa PLAY de COS previo a su combate ante Nora Cornolle el 21 de febrero de 2026 en el Toyota Center en Houston.
La "Pantera" llega con foja de 7 victorias, 4 derrotas y en sus últimos tres combates ha logrado finalizar a sus rivales.
"Sé que puedo llegar al campeonato, no te digo que se fácil, ahora que estoy en el raking es un objetivo que está cerca cada día, yo sé que puedo lograrlo, mi enfoque sigue en pie, nadie me lo quita de la mente, yo sé que puedo y lo voy a lograr muy pronto, me siento capaz