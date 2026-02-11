UFC: "Mi objetivo es ser campeona, me siento capaz", Joselyne Edwards

Joselyne Edwards tiene un objetivo claro en la UFC y es ser campeona, esto lo dejó claro en el programa PLAY de COS previo a su combate ante Nora Cornolle el 21 de febrero de 2026 en el Toyota Center en Houston.

"En la vida en general la gente que quiere evolucionar se vuelve más sereno, la vida te enseña hasta donde tu quiere llegar y qué es lo que quieres ser, mi objetivo es ser campeona y he aprendido con campeonas, entreno con Valentina, con mucha gente que ha sido campeones, he aprendido la serenidad de ellos, la inteligencia, la paciencia, al efectividad está en el entrenamiento que me ha ayudado mucho, es algo que he adoptado a mí y me ha servido mucho porque estas últimas tres peleas me he preparado para eso", expresó Edwards.

La "Pantera" llega con foja de 7 victorias, 4 derrotas y en sus últimos tres combates ha logrado finalizar a sus rivales.

"Sé que puedo llegar al campeonato, no te digo que se fácil, ahora que estoy en el raking es un objetivo que está cerca cada día, yo sé que puedo lograrlo, mi enfoque sigue en pie, nadie me lo quita de la mente, yo sé que puedo y lo voy a lograr muy pronto, me siento capaz

Reacciones de Josely Edwards