Históricas Ronda Rousey y Gina Carano se enfrentarán en evento de MMA en Netflix

Dos grandes caras femeninas de los deportes de combates se enfrentarán el próximo 16 de mayo en un evento histórico de MMA de Netflix bajo la marca de la empresa de promoción deportiva Most Valuable Promotions (MVP), Ronda Rousey y Gina Carano.

La ex medallista olímpica y ex campeona de la UFC de 39 años de edad Ronda Rousey (12-2, 9 sumisiones, 3 nocauts) volverá a las jaulas, el lugar que la hizo romper barreras y obtener reflectores alrededor del mundo se medirá cara a cara ante una de las pioneras de los deportes de combate, la artista marcial y también actriz Gina Carano (7-1, 1 sumisión, 3 nocauts), de 43 años de edad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/netflixsports/status/2023759338280472827&partner=&hide_thread=false A LEGACY SHOWDOWN #RouseyCarano



RONDA ROUSEY vs. GINA CARANO

Saturday May 16

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/cybtQHNyPT — Netflix Sports (@netflixsports) February 17, 2026

Según infirmó MVP, el choque se llevará a cabo en el peso pluma (145 libras), sancionado profesionalmente bajo las Reglas Unificadas de MMA, a cinco asaltos de 5 minutos con guantes de 4 oz y en esta ocasión dentro de una jaula hexagonal.

Un cara a cara histórico entre Ronda Rousey y Gina Carano

"Rousey vs. Carano representa un momento histórico en los deportes de combate, ya que es la primera transmisión en vivo de MMA en Netflix y el evento inaugural de MMA de MVP. El enfrentamiento une a Rousey, la mujer que rompió las barreras para las luchadoras y se convirtió en el rostro de todo un deporte, ya sea masculino o femenino, con Carano, la primera estrella del crossover en una pelea muy esperada que se ha estado gestando durante años", escribió en su pagina web Most Valuable Promotions.

Las atletas se enfrentarán en persona en la conferencia de prensa inaugural de Rousey vs. Carano el jueves 5 de marzo en el Intuit Dome de Los Ángeles, California, en el inicio de la promoción de su combate.