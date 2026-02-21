Joselyne Edwards consigue el triunfo en una finalización impecable ante Nora Cornolle

"La Pantera" panameña Joselyne Edwards superó su reto de manera impresionante en el UFC Houston, al finalizar a la francesa Nora Cornolle, para tomar revancha y ascender en el ranking de peso gallo femenino.

En los primeros instantes del round 1 el estudio terminó con un recto de derecha de Cornolle, que llegó bien, luego las atletas terminaron en el clinch, en donde ambas conectaron rodillas.

El último minuto del pleito fue aprovechado por la panameña, que soltó más las manos y conectó, pero sin meter en problemas a la francesa.

Segundo round impecable y finalización para Joselyne Edwards

Edwards salió con todo en el segundo asalto del combate y en el primer minuto llevó al suelo a su rival, poniendo presión y demostrando su grappling.

A falta de poco más de 2 minutos del round "La Pantera" levantó por los aires a Cornolle, que impactó el suelo con su cuerpo de manera estrepitosa.

La panameña de 30 años de edad buscó de inmediato rematar con su sólido "ground and pound", pero cambió la estrategia y tomó por la espalda a Nora Cornolle, que quedó indefensa y visiblemente afectada.

El cuello estaba libre y Joselyne aprovechó para el "mata león" y terminar las acciones con todavía 2:15 en el asalto.

Con este triunfo contundente, Joselyne Edwards suma su cuarta finalización de manera consecutiva y continua con su gran momento en la división de peso gallo, en donde ascenderá en el ranking en busca de una futura oportunidad titular.