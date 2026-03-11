La atleta panameña de 30 años de edad Joselyne Edwards ya tiene en la mira extraoficialmente a su rival para su próximo cara a cara en la UFC y será ante una rival altamente ranqueada en la categoría de peso gallo, según distintos informes.

Semanas después de que "La Pantera" ganará contundentemente su revancha ante Nora Cornolle , fuentes internacionales mencionaron que la panameña estará de vuelta en el octágono el próximo 25 de abril.

¿Quién será la próxima rival de la panameña Joselyne Edwards?

La rival para Edwards sería la número 3 de la categoría, Norma Dumont, Brasileña de 35 años de edad, que tiene racha de 6 triunfos, después de que cayera en el mes de mayo del 2022.

La originaria de Belo Horizonte es una especialista en Striking, que tiene como base para su pelea de pies Sanda, tipo de boxeo o Kickboxing chino que mantiene distancia con gran volumen de patadas.

Dumont tambien se destaca por sus cambios de guardia mientras se mantiene en punta de pies, pero con un estilo que no suele huir de la "guerra" en el centro del octágono.

Por su parte, Edwards ha mostrado su sólida pelea de pies a lo largo de su instancia en la compañía más grande de artes marciales mixtas del mundo y también una notable mejora en su lucha, con poder en el clinch, una artista marcial completa en la actualidad.

De hacerse oficial por parte de UFC, será el más importante combate de la panameña hasta el momento, un choque que la puede elevar mucho más en el ranking y que la acercaría mucho a una una pelea titular.