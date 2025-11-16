UFC 322: Ecuatoriano Michael Morales brilló con KO ante el alto clasificado Sean Brady

El ecuatoriano de 26 años de edad Michael Morales se lució en el evento UFC 322 pasándole por encima al alto clasificado de la categoría de peso wélter Sean Brady, ante un publico que se "rindió a sus pies" en el Madison Square Garden de la ciudad de New York.

Morales, originario de Pasaje, El Oro, ubicado al Suroeste de Ecuador salió con la mano derecha levantada del hasta el momento mayor reto de su carrera, la que aumentó a 19 triunfos, sin derrotas.

El sólido pegador no dejó ninguna duda de que es una de las nuevas figuras de la compañía, con un estilo agresivo y dominante en el octágono ha saltado al estrellato de las 170 libras.

El poder latino en el UFC en New York

Desde el inicio del combate, Michael Morales se fue alfrente, lanzando combinaciones, mientras que si rival retrocedía y trataba de responder, pero los uppercuts llegaron con claridad de inmediato, lo que hizo que el latino siguiera haciéndole daño a Brady.

El ahora apodado como "El arrecho de UFC" no dejó respirar al experimentado estadounidense y logró conectar una potente mano derecha que lo llevó a la lona y lo remató seguidamente con el Ground and Pound.

A falta de 1:33 del 1 asalto el referí tuvo que intervenir y detuvo las acciones para un triunfo de gran magnitud para un joven que llegó de muy abajo al máximo escenario de MMA del mundo.

Dedicatorita especial

Emocionado por su logro, Michael Morales se colocó su máscara de Spiderman y señaló a su madre, que celebraba con orgullo en las gradas, junto a gran cantidad de ecuatorianos que presenciaron el evento, dedicándole su victoria en una noche para la historia, que lo encamina a una futura oportunidad titular.

Ahora, Morales, de 1.83 m de estatura deberá esperar su turno para retar al recientemente coronado Islam Makhachev, que ahora también será perseguido por otro que brilló la noche de ayer, el brasileño Carlos Prates.