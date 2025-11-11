UFC 322: Islam Makhachev vs Jack Della Maddalena y un choque de poderes en New York

El campeón peso wélter de la UFC Jack Della Maddalena defenderá su cetro dorado en el evento 322 ante el ruso, Islam Makhachev, una estrella del deporte que busca su segundo título en la compañía más importante de Artes Marciales Mixtas del mundo.

Una de las sensaciones de la actualidad, el australiano Della Maddalena (18-2-0) llega a su primera defensa luego de victorias explosivas que lo catapultaron a lo más alto, pero enfrente el próximo sábado 15 de noviembre tendrá a un rival de altura, el pupilo de Khabib Nurmagomedov, el ruso Makhachev (27-1-0), ex monarca del peso ligero.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El combate será un choque de estilos en el Madison Square Garden de la ciudad de New York, con la lucha sambo ante un striking limpio y poderoso del campeón mundial.

El atleta originario del territorio bélico Daguestán buscará seguir elevando su legado en el deporte, del que ha dicho que no se irá sin ser doble campeón, un hecho histórico que no ocurre muy a menudo.

La pelea coestelar Valentina Shevchenko defenderá su título mundial del peso mosca ante Zhang Weili, excampeona del peso paja que busca repetir la hazaña y dominar una segunda división de peso.

La velada también tendrá al brillante ecuatoriano Michael Morales, que llega invicto al mayor reto de lo que va de su carrera, cara a cara ante el contendiente Sean Brady, mientras que el explosivo brasileño Carlos Prates medirá fuerzas ante el ex campeón Leon Edwards.

Cartelera principal del UFC 322

Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev: Campeonato de la UFC del peso welter.

Valentina Shevchenko vs Zhang Weili: Campeonato de la UFC del peso mosca.

Sean Brady vs Michael Morales: peso welter.

Leon Edwardws vs Carlos Prates: peso welter.

Beneil Dariush vs Benoit Saint Denis: peso ligero.

El evento será transmitido a través de la señal de Disney+ .