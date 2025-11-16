UFC 322: Islam Makhachev dominó a Jack Della Magdalena y consigue un nuevo cinturón

La estrella rusa libra por libra de la UFC Islam Makhachev superó un nuevo reto en su carrera, con una victoria solida ante Jack Della Magdalena en la categoría de peso wélter en el evento 322 desde la ciudad de New York.

Makhachev, atleta originario de Daguestán de 34 años de edad ascendió después de liderar los pesos ligeros con actuaciones brillantes en el octágono.

El pupilo del histórico Khabib Nurmagomedov dominó por completo la pelea, con pocos pero precisos golpes de pies y con su muy especial lucha sambo, ante una poca respuesta del australiano, que se notó desesperado.

Con el pasar de los asaltos, el actual número 2 libra por libra del mundo llevaba a la lona a su rival con más facilidad, mientras que Della Magdalena mostraba signos de resignación, tan solo luchaba por no ser finalizado.

Segundo cinturón para la estrella rusa de la UFC

Islam Makhachev terminó ganando en una decisión unánime (50-45, 50-45, 50-45) y consiguiendo el título mundial de las 170 libras, el segundo cinturón de su carrera en categorías distintas, añadiendo más hazañas a su legado.

Ahora, el también llamado "Águila de Daguestán" deberá enfrentar nuevos retos con el título en su poder, un cetro dorado wélter que amenazan dos strikings de alto nivel, como Michael Morales (Ecuador) y Carlos Prates (Brasil), que vieron acción y brillaron en la misma noche con KOs.