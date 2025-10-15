UFC: La sensación ecuatoriana Michael Morales volverá al octágono en noviembre

El ecuatoriano de 26 años de edad Michael Morales enfrentará al número dos del ranking de peso wélter Sean Brady, en un cara a cara que será parte de la cartelera de UFC 322 del sábado 15 de Noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

El sudamericano nacido en la ciudad de Pasaje se mantiene invicto como profesional con 18 triunfos, seis de ellos en UFC desde su debut tras haber ganado su contrato en Contender Series en Septiembre de 2021.

En su último combate se impuso al ex contendiente Gilbert Burns al finalizarlo por TKO, previo a esa victoria, superó al experimentado Neil Magny también en el primer round.

25 años

17-0 en MMA

5-0 en UFC con 3 finalizaciones



Así terminaba a Neil Magny y se meterá de lleno en el ranking

Por su parte, Sean Brady ha ganado ocho de sus nueve peleas en el octágono, las últimas tres de manera consecutiva incluyendo la más reciente ante el ex campeón de la división: Leon Edwards.

Sin duda, este duelo podría dejar al ganador en la antesala de una oportunidad por el cinturón welter que estará en juego esa misma noche entre el monarca Jack Della Maddalena e Islam Makhachev.

Una llegada con pie firme en UFC

Desde su llegada ala compañía, "el arrecho" de UFC ha lucido impecable, con un estilo agresivo y explosivo que ha llamado la atención de los grandes nombres.

Su ascenso también se ha visto en sus plataformas digitales, en una actualidad en la que se utilizan mucho, como en el Instagram, en donde ha vuelto viral por distintos momentos emotivos y de una lucha constante en su vida.

Morales, acumula por el momento una gran cifra de 532 mil seguidores, pero ahora deberá hacer valer su actualidad en el octágono, en ese camino a una pelea titular,

