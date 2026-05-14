Eduardo Tait, único panameño en el top 100 de MLB Pipeline

El receptor Eduardo Tait figura como el único panameño entre los 100 mejores prospectos de MLB Pipeline, luego de revelarse la última actualización.
El pelotero que jugó en pequeñas ligas con los Vaqueros de Panamá Oeste, se encuentra ubicado en la posición 45 luego de estar en la 65 a inicios del 2026.
Números de Eduardo Tait en el 2026
El tercer mejor prospecto de los Twins batea .231 producto de 27 imparables en 117 turnos al bate, 6 cuadrangulares, 19 carreras producidas, 19 anotadas, 8 dobles, 11 bases por bolas y 32 ponches.