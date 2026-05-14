Eduardo Tait, único panameño en el top 100 de MLB Pipeline

El receptor Eduardo Tait figura como el único panameño entre los 100 mejores prospectos de MLB Pipeline , luego de revelarse la última actualización.

Tait de 19 años sigue demostrando su poder en Ligas Menores, ahora con los Cedar Rapids Kernels, sucursal Clase A fuerte de los Mellizos de Minnesota , tras llegar en la fecha límite de cambio del 2025 en un traspaso que llevó al dominicano Jhoan Durán a los Phillies de Philadelphia.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El pelotero que jugó en pequeñas ligas con los Vaqueros de Panamá Oeste, se encuentra ubicado en la posición 45 luego de estar en la 65 a inicios del 2026.

Números de Eduardo Tait en el 2026

El tercer mejor prospecto de los Twins batea .231 producto de 27 imparables en 117 turnos al bate, 6 cuadrangulares, 19 carreras producidas, 19 anotadas, 8 dobles, 11 bases por bolas y 32 ponches.