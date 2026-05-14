MLB 14 de mayo de 2026 - 11:56

Eduardo Tait, único panameño en el top 100 de MLB Pipeline

El receptor panameño Eduardo Tait, figura entre los 100 mejores prospectos de MLB Pipeline, luego de revelarse la última actualización.

Eduardo Tait
Eduardo Tait, único panameño en el top 100 de MLB PipelineFOTO: BASEBALL AMERICA

El receptor Eduardo Tait figura como el único panameño entre los 100 mejores prospectos de MLB Pipeline, luego de revelarse la última actualización.

Tait de 19 años sigue demostrando su poder en Ligas Menores, ahora con los Cedar Rapids Kernels, sucursal Clase A fuerte de los Mellizos de Minnesota, tras llegar en la fecha límite de cambio del 2025 en un traspaso que llevó al dominicano Jhoan Durán a los Phillies de Philadelphia.

El pelotero que jugó en pequeñas ligas con los Vaqueros de Panamá Oeste, se encuentra ubicado en la posición 45 luego de estar en la 65 a inicios del 2026.

Números de Eduardo Tait en el 2026

El tercer mejor prospecto de los Twins batea .231 producto de 27 imparables en 117 turnos al bate, 6 cuadrangulares, 19 carreras producidas, 19 anotadas, 8 dobles, 11 bases por bolas y 32 ponches.

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