Brasil renueva contrato de Carlo Ancelotti hasta el 2030

La Confederación Brasileña de Fútbol y el entrenador Carlo Ancelotti han renovado su contrato por otros cuatro años con la selección de Brasil, hasta el Mundial de 2030.

La continuidad de Ancelotti como seleccionador nacional de Brasil —el equipo más exitoso en la historia del fútbol mundial— refleja no solo el apoyo de la CBF al trabajo realizado por el entrenador, sino también la confianza que se ha ganado de la plantilla y de los aficionados brasileños desde su llegada a finales de mayo de 2025.

Desde que asumió el cargo, el técnico italiano se ha convertido en una figura central en el fortalecimiento del fútbol brasileño, trabajando estrechamente con diversas áreas de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y consolidando una relación marcada por la identificación, el excelente trabajo y la estabilidad.

“Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que significa el fútbol para este país. Durante un año, hemos trabajado para devolver a la Selección Brasileña a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo. Nos complace anunciar que continuaremos juntos por otros cuatro años. Seguiremos juntos hasta el Mundial de 2030. Quiero agradecer a la CBF su confianza. Gracias, Brasil, por la cálida bienvenida y por todo el cariño”, dijo Ancelotti.

Carlo Ancelotti renueva con Brasil

El presidente de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), Samir Xaud, celebró la renovación del contrato de Carlo Ancelotti y destacó que la decisión se ajusta al proyecto deportivo de la organización para los próximos años.

“Hoy es un día histórico para la CBF y para el fútbol brasileño. La renovación del contrato de Carlo Ancelotti representa un paso más en nuestro compromiso de ofrecer a la selección nacional pentacampeona del mundo una estructura cada vez más sólida, moderna y competitiva. Trabajamos a diario para mantener a Brasil al más alto nivel del fútbol mundial, prestando especial atención al desarrollo de otras selecciones nacionales, a las competiciones organizadas por la CBF y al fortalecimiento de los clubes y federaciones de todo el país”, declaró Samir Xaud.

FUENTE: CBF