Mundial 2026: Conoce a la Selección de Escocia

La Selección de Escocia volverá a disputar una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. El conjunto dirigido por Steve Clarke consiguió su boleto al Mundial 2026 tras quedarse con el Grupo C de las Eliminatorias UEFA, superando a Dinamarca en una de las zonas más competitivas del continente europeo.

Escocia cerró la fase clasificatoria con una campaña sólida de seis partidos, donde logró tres victorias, dos empates y una derrota. El equipo sumó puntos importantes desde el inicio con un empate sin goles en Copenhague frente a Dinamarca y terminó asegurando la clasificación con un triunfo 4-2 en Glasgow ante los daneses. En ese recorrido también venció a Grecia y Bielorrusia, mostrando una selección competitiva y con personalidad en los momentos decisivos.

Uno de los aspectos más destacados del equipo escocés fue su fortaleza colectiva. Jugadores como Andrew Robertson, Scott McTominay, John McGinn y Ché Adams lideraron una generación que combina experiencia en la Premier League con intensidad física y presión alta. Además, Escocia llega al torneo ubicada alrededor del puesto 43 del Ranking FIFA.

Amistosos

En cuanto a su preparación para la Copa del Mundo, Escocia ya disputó algunos amistosos recientes. Cayó 1-0 frente a Costa de Marfil y también perdió por la mínima ante Japón, partidos que sirvieron para probar variantes tácticas antes del torneo.

De cara al Mundial 2026, el combinado británico también tiene programados amistosos frente a Curazao y Bolivia, encuentros que serán claves para ajustar detalles antes del debut mundialista.

Historial en mundiales de la Selección de Escocia

El regreso de Escocia al Mundial tiene un significado especial para sus aficionados, ya que la selección no participaba en una Copa del Mundo desde Francia 1998. A lo largo de su historia, los escoceses acumulan ocho participaciones mundialistas: 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 y 1998.

Aunque nunca lograron superar la primera ronda, Escocia dejó momentos recordados en la historia de los Mundiales. Uno de los más emblemáticos ocurrió en Argentina 1978, cuando derrotaron 3-2 a Países Bajos, selección que terminaría siendo subcampeona del torneo. También estuvieron cerca de avanzar en Alemania 1974, quedando eliminados únicamente por diferencia de goles frente a Brasil.