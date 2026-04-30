Endrick: "Tenía mucho miedo... Lloré varias veces en privado"

El joven futbolista de 19 años, Endrick Felipe Moreira de Sousa que ahora milita en el Olympique de Lyon hasta junio se mostró vulnerable al ser entrevistado sobre su etapa más difícil en el Real Madrid .

El brasileño confesó que: "Cuando empecé, no me llevaba bien con las redes sociales ni con las críticas. Salía del campo y me iba directo a Twitter, a las redes sociales, para ver qué decía la gente de mí. Quería que mi ego se inflara . .. pero eso no es bueno. Gracias a Dios, esa etapa ya pasó", compartió en la cadena.

El atacante del Lyon también amplió que ha mejorado su manejo sobre las criticas añadiendo que: "Ahora, cuando termina el partido, mantengo la calma y me concentro en mi recuperación. Ya no me importan las críticas, no presto atención a lo que dicen los demás. Cuando eliminas eso de tu vida, las cosas se vuelven más fáciles. Una vez que ignoras lo que sucede fuera del campo, empiezas a rendir mejor dentro de él", declaró.

El impacto de Endrick Moreira en Madrid

El delantero brasileño reconoció que su paso por el equipo blanco fue más difícil de lo que esperaba a partir de las exigencias que demandaba estar en ese banquillo. Su fichaje parte por las buenas sensaciones que había dejado en el Palmeiras, con un valor cercano a los 60 millones de dólares, cifra que condicionaba su rendimiento ante el poder mediático detrás de la entidad blanca.

No obstante, el delantero brilló a finales del 2024 con un promedio goleador con un gol cada 135 minutos disputados, números que al parecer no han sido suficientes en un club tan grande como el Real Madrid originando su cesión al Olympique de Lyon.