Fórmula 1: GP de Rusia es cancelado y no será reemplazado

El Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 , cancelado en febrero debido a la invasión de Ucrania por el ejército ruso, no sera reemplazado en el calendario de la competición, anunció el miércoles el promotor del campeonato del mundo de F1 .

"Hemos tenido un gran interés por parte de anfitriones para remplazar el GP de Rusia, pero hemos debido evaluar si valía la pena para los equipos y para todo el mundo en el deporte", explicó el promotor de la F1, Formula One, en un comunicado.

"No había ningún interés en añadir una carrera de reemplazo si los costes para todo el mundo en términos de transporte, viaje, hoteles, etc no valían la pena. Se trataba de tener en cuenta a todo el mundo y el valor comercial de la carrera en relación a los costes y gastos más amplios", defendió.

La organización anunció a finales de febrero que era imposible organizar "en las circunstancias actuales" el Gran Premio de Rusia, previsto del 23 al 25 de septiembre.

Desde entonces, diferentes opciones habían ido emergiendo para reemplazarlo, como Singapur, siendo considerado para acoger en esas fechas una carrera antes del Gran Premio oficial, previsto del 30 de septiembre al 2 de octubre en la ciudad-estado.

Otros circuitos como el de Hockenheim en Alemania habían mostrado interés, pero "las opciones en Europa no eran viables", especialmente debido a ciertas reglas ligadas al transporte de mercancías en la Unión Europea, que habrían sido consideradas como "una pesadilla logística", según Formula One.

"La decisión general que ha sido tomada es la de hacer lo más razonable y eficaz para todo el mundo y no añadir gastos en un momento en el que los costes externos y los calendarios y son demasiado ajustados", explicó el promotor.