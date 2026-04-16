Tomás Rodríguez confiesa tener presión por estar en el Mundial 2026 con Panamá

Tomás Rodríguez consiguió su primer título en su carrera, luego de ganar la Copa con el Saprissa en Costa Rica donde además aportó con un gol para sentenciar el partido.

"Es de humano sentir presión, sé que para cualquier futbolista del mundo es importante estar en una Copa del Mundo, es el sueño de niño más grande, si tengo un poco de presión por estar allí, pero, más la presión la tenía por aportarle un poco más a la afición del Saprissa, a mis compañeros que confían en mí, hoy por allí tuve la oportunidad de entrar y marcar, para mí es muy importante el día de hoy, mi primer título en mi carrera, cuando llegue a Saprissa lo dije, quería ganar con Saprissa, estoy contento, muy feliz con eso", expresó el ex del Alianza.

Tomás Rodríguez habló de sus sensaciones por su rendimiento

"Yo estaba muy decaído, muy hundido, Saprissa es una institución muy grande, nadie quiere estar en esa ocasión, estoy muy contento hoy, Dios me la oportunidad de levantarme y estoy muy agradecido con mu familia por estar siempre apoyándome".

Añadió: "Ha sido muy duro, pero yo siempre supe que en Saprissa, podía ganar algo, voy a seguir trabajando para dar mucho más de mí".

"Desde que llegué aquí he tenido altas y bajas, he tenido algunos bajones por algunas críticas que me han hecho, yo lo miro de la manera positiva, créeme que cuando las cosas me van mal, llego a mi casa y no puedo dormir, mi familia lo sabe, sabe que me meto en un cápsula y no puedo levantarme, pero tengo que seguir trabajando, sé que cometo muchos errores en la cancha, siempre quiero dar lo mejor de mí".