Béisbol Mayor 2026: Panamá Oeste deja en el terreno a Chiriquí en episodios extras

Panamá Oeste no se rinde y le ganó a Chiriquí en episodios extras 2-1 en el estadio Mariano Rivera por el tercer juego de la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 y queda la serie 2-1 a favor del "Ganado Bravo".

Chiriquí llenó las bases en la parte alta del segundo episodio, sin embargo no lograron anotar por una gran atrapada de Carlos Bethancourt que evitó un imparable al llevársela de aire.

Fue un duelo de pitcheo que se fue 0-0 hasta la parte alta del octavo episodio cuando Chiriquí nuevamente llenaba las bases y Carlos Quirós recibió base por bola para que Jorge Rodríguez anotara de caballito.

Panamá Oeste le dio la vuelta en el noveno y décimo

Los Vaqueros llenaron las bases en la baja del octavo pero el relevo Gilberto Chu salió del problema y evitó las carreras. Pero en el cierre del noveno, Mauricio Pierre fue boleado y Benjamín Bailey anotó de caballito.

El juego se fue a episodios extras y Panamá Oeste lo ganó en la baja del décimo al llenar nuevamente las almohadillas y Arod Mckenzie fue boleado para que Gerard Chin anotó la del triunfo.

Panamá Oeste recibirá este jueves a Chiriquí en un cuarto juego candela en el estadio Mariano Rivera desde las 7:00 pm.