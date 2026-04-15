Béisbol Mayor 2026: Panamá Oeste deja en el terreno a Chiriquí en episodios extras

Panamá Oeste no se rinde y le ganó a Chiriquí en episodios extras 2-1 en el estadio Mariano Rivera por el tercer juego de la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 y queda la serie 2-1 a favor del "Ganado Bravo".
Fue un duelo de pitcheo que se fue 0-0 hasta la parte alta del octavo episodio cuando Chiriquí nuevamente llenaba las bases y Carlos Quirós recibió base por bola para que Jorge Rodríguez anotara de caballito.
Panamá Oeste le dio la vuelta en el noveno y décimo
Los Vaqueros llenaron las bases en la baja del octavo pero el relevo Gilberto Chu salió del problema y evitó las carreras. Pero en el cierre del noveno, Mauricio Pierre fue boleado y Benjamín Bailey anotó de caballito.
El juego se fue a episodios extras y Panamá Oeste lo ganó en la baja del décimo al llenar nuevamente las almohadillas y Arod Mckenzie fue boleado para que Gerard Chin anotó la del triunfo.
Panamá Oeste recibirá este jueves a Chiriquí en un cuarto juego candela en el estadio Mariano Rivera desde las 7:00 pm.