Kadir Barría dio asistencia para el triunfo de Botafogo ante Racing en Sudamericana

El Botafogo consiguió el triunfo in extremis 3-2 ante el Racing de Argentina en la jornada 2 de la Copa Sudamericana 2026 con asistencia del delantero panameño Kadir Barría .

Barría que fue suplente e ingresó al minuto 90+3' y en su primera pelota que le dieron consiguió desbordarse por izquierda y darle un pase de la muerte a su compañero Danilo Dos Santos para el gol que le dio los tres puntos al equipo brasileño.

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Botafogo de Kadir Barría consiguió tres puntos

El juego lo comenzó ganando Racing con gol de Santiago Sosa al minuto 4' y luego se empató con Arthur Cabral al 23'. Botafogo le dio la vuelta al 41' cuando Junior Santos marcaba el segundo.

Racing quería defender localía y Adrián Martínez marcó al empate al 64'.

Fue al 90+3' cuando ingresó el panameño a la cancha y dio el pase para la victoria agónica.