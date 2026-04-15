LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  15 de abril de 2026 - 22:06

Kadir Barría dio asistencia para el triunfo de Botafogo ante Racing en Sudamericana

Kadir Barría de suplente logró ingresar y dar la asistencia del gol del triunfo de Botafogo ante Racing en la Copa Sudamericana 2026.

Kadir Barría dio asistencia para el triunfo de Botafogo ante Racing en Sudamericana

Kadir Barría dio asistencia para el triunfo de Botafogo ante Racing en Sudamericana

Johanni I. Ramos
Por Johanni I. Ramos

El Botafogo consiguió el triunfo in extremis 3-2 ante el Racing de Argentina en la jornada 2 de la Copa Sudamericana 2026 con asistencia del delantero panameño Kadir Barría.

Barría que fue suplente e ingresó al minuto 90+3' y en su primera pelota que le dieron consiguió desbordarse por izquierda y darle un pase de la muerte a su compañero Danilo Dos Santos para el gol que le dio los tres puntos al equipo brasileño.

Botafogo de Kadir Barría consiguió tres puntos

El juego lo comenzó ganando Racing con gol de Santiago Sosa al minuto 4' y luego se empató con Arthur Cabral al 23'. Botafogo le dio la vuelta al 41' cuando Junior Santos marcaba el segundo.

Racing quería defender localía y Adrián Martínez marcó al empate al 64'.

Fue al 90+3' cuando ingresó el panameño a la cancha y dio el pase para la victoria agónica.

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