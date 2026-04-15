Kadir Barría dio asistencia para el triunfo de Botafogo ante Racing en Sudamericana

El Botafogo consiguió el triunfo in extremis 3-2 ante el Racing de Argentina en la jornada 2 de la Copa Sudamericana 2026 con asistencia del delantero panameño Kadir Barría.
Botafogo de Kadir Barría consiguió tres puntos
El juego lo comenzó ganando Racing con gol de Santiago Sosa al minuto 4' y luego se empató con Arthur Cabral al 23'. Botafogo le dio la vuelta al 41' cuando Junior Santos marcaba el segundo.
Racing quería defender localía y Adrián Martínez marcó al empate al 64'.
Fue al 90+3' cuando ingresó el panameño a la cancha y dio el pase para la victoria agónica.