LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  16 de abril de 2026 - 11:11

Tauro FC y Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver J14 del Clausura 2026 LPF

El Tauro recibe al Alianza en el Cos Sports Plaza este sábado 18 de abril en la jornada 14 de la Liga Panameña de Futbol.

Tauro FC y Alianza FC: Fecha
Tauro FC y Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver J14 del Clausura 2026 LPF

Alianza FC visitará este sábado al Tauro FC en un partido reñido por la lucha de la clasificación directa a semifinales, ambos equipos empataron en la primera jornada 1-1 en el estadio Romel Fernández.

El Tauro FC viene de ganar por un solido 4-0 frente al Árabe Unido mientras que el Alianza FC empató su ultimo encuentro 1-1 frente al vigente Campeón Plaza Amador.

Ambos equipos buscan el liderato y se encuentran separados por dos puntos, Alianza 22 y Tauro 20 en la Conferencia Este.

TAURO FC VS ALIANZA FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J14 CLAUSURA 2026 DE LA LPF

  • Fecha: Sábado, 18 de abril del 2026
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: COS Sports Plaza
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 13 del Clausura 2026

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 13 del Clausura 2026

La LPF comparte comunicado tras sucesos en el Alianza FC vs Plaza Amador

Recomendadas

Últimas noticias