Tauro FC y Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver J14 del Clausura 2026 LPF

Alianza FC visitará este sábado al Tauro FC en un partido reñido por la lucha de la clasificación directa a semifinales, ambos equipos empataron en la primera jornada 1-1 en el estadio Romel Fernández.

El Tauro FC viene de ganar por un solido 4-0 frente al Árabe Unido mientras que el Alianza FC empató su ultimo encuentro 1-1 frente al vigente Campeón Plaza Amador.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Ambos equipos buscan el liderato y se encuentran separados por dos puntos, Alianza 22 y Tauro 20 en la Conferencia Este. TAURO FC VS ALIANZA FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J14 CLAUSURA 2026 DE LA LPF Fecha : Sábado, 18 de abril del 2026

: Sábado, 18 de abril del 2026 Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : COS Sports Plaza

: COS Sports Plaza Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes