Tauro FC y Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver J14 del Clausura 2026 LPF

Alianza FC visitará este sábado al Tauro FC en un partido reñido por la lucha de la clasificación directa a semifinales, ambos equipos empataron en la primera jornada 1-1 en el estadio Romel Fernández.
Ambos equipos buscan el liderato y se encuentran separados por dos puntos, Alianza 22 y Tauro 20 en la Conferencia Este.
TAURO FC VS ALIANZA FC: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J14 CLAUSURA 2026 DE LA LPF
- Fecha: Sábado, 18 de abril del 2026
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: COS Sports Plaza
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes