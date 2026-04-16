Real Madrid vs Alavés: Fecha, hora y dónde ver en la jornada 32 LaLiga

El Real Madrid que sigue en una mala racha en la temporada luego de varias derrotas consecutivas se enfrentarán el martes al Deportivo Alavés en la jornada 32 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu.
El Real Madrid viene de caer contra el Bayern Múnich en la Champions League por los cuartos de final con marcador 4-3, quedando eliminados.
Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs Deportivo Alavés en LaLiga
Fecha: Martes, 21 de abril de 2026
Hora: 2:30 pm
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
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