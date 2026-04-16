LALIGA Fútbol Internacional -  16 de abril de 2026 - 10:29

Real Madrid vs Alavés: Fecha, hora y dónde ver en la jornada 32 LaLiga

El Real Madrid sigue luchando aunque el camino no parece fácil en laLiga y recibirá al Alavés por la fecha 32.

Real Madrid vs Alavés: Fecha

Real Madrid vs Alavés: Fecha, hora y dónde ver en la jornada 32 LaLiga

EFE

El Real Madrid que sigue en una mala racha en la temporada luego de varias derrotas consecutivas se enfrentarán el martes al Deportivo Alavés en la jornada 32 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu.

Los merengues están en segundo lugar de LaLiga con 70 puntos y el FC Barcelona tiene 79 y están muy cómodos en la cima de la tabla de posiciones.

El Real Madrid viene de caer contra el Bayern Múnich en la Champions League por los cuartos de final con marcador 4-3, quedando eliminados.

Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs Deportivo Alavés en LaLiga

Fecha: Martes, 21 de abril de 2026

Hora: 2:30 pm

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: Pendientes a las redes sociales de Deportes RPC y a RPCTV.com

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