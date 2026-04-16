Real Madrid vs Alavés: Fecha, hora y dónde ver en la jornada 32 LaLiga EFE

El Real Madrid que sigue en una mala racha en la temporada luego de varias derrotas consecutivas se enfrentarán el martes al Deportivo Alavés en la jornada 32 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu.

Los merengues están en segundo lugar de LaLiga con 70 puntos y el FC Barcelona tiene 79 y están muy cómodos en la cima de la tabla de posiciones.

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