Fórmula 1: Lando Norris consigue la Pole Position en Brasil FOTO: F1

El inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula 1, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del campeonato; una carrera que su principal rival por el título, su compañero, el australiano Oscar Piastri, afrontará desde el cuarto puesto de la parrilla.

Pole Position para Fórmula 1 en Brasil Norris, de 25 años, firmó su decimoquinta 'pole' desde que corre en la F1 -la sexta del año- al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 4.309 metros de la pista paulista, en un minuto, nueve segundos y 511 milésimas, 174 menos que el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y con 294 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

