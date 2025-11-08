FÓRMULA 1 Fórmula 1 -  8 de noviembre de 2025 - 15:00

Fórmula 1: Lando Norris consigue la Pole Position en Brasil

El piloto Lando Norris sale desde la 'pole' en la Fórmula 1 en Brasil, donde Piastri arranca cuarto.

FOTO: F1

El inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula 1, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del campeonato; una carrera que su principal rival por el título, su compañero, el australiano Oscar Piastri, afrontará desde el cuarto puesto de la parrilla.

Norris, de 25 años, firmó su decimoquinta 'pole' desde que corre en la F1 -la sexta del año- al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 4.309 metros de la pista paulista, en un minuto, nueve segundos y 511 milésimas, 174 menos que el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y con 294 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Piastri, segundo en el Mundial -a nueve puntos de los 365 con los que lidera Norris- se quedó a 375 milésimas del inglés y saldrá cuarto; en una carrera que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en la general, a 39-, eliminado en la primera ronda (Q1), iniciará desde la decimoquinta plaza.

FUENTE: AFP

