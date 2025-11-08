LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 16 del Clausura 2025

La jornada 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Plaza Amador / 16 / 36
- Alianza FC / 16 / 28
- Sporting SM / 16/ 25
- Árabe Unido / 16 / 24
- UMECIT / 16 / 23
- Tauro FC / 16 / 13
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- San Francisco FC / 16 / 25
- CAI / 16 / 23
- CD Universitario / 16 / 19
- Veraguas United / 16 / 18
- Atlético Nacional / 16 / 17
- Herrera FC / 16 / 7