LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 16 del Clausura 2025

Conoce a continuación la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

FOTO / LPF

La jornada 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.

RESULTADOS DE LA J16 DEL CLAUSURA 2025 LPF

  • CD Universitario 1 - 1 Herrera FC
  • San Francisco 3 - 0 Veraguas United
  • Atlético Nacional 0 - 2 CAI
  • Árabe Unido 4 - 1 Tauro FC
  • UMECIT FC 1 - 3 Alianza FC
  • Sporting SM 1 - 1 Plaza Amador

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J16 DEL CLAUSURA 2025 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Plaza Amador / 16 / 36
  2. Alianza FC / 16 / 28
  3. Sporting SM / 16/ 25
  4. Árabe Unido / 16 / 24
  5. UMECIT / 16 / 23
  6. Tauro FC / 16 / 13

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. San Francisco FC / 16 / 25
  2. CAI / 16 / 23
  3. CD Universitario / 16 / 19
  4. Veraguas United / 16 / 18
  5. Atlético Nacional / 16 / 17
  6. Herrera FC / 16 / 7
