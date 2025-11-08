¿Por qué se pospuso la Copa América de Béisbol 2025? Pandeportes explica los motivos

¿Por qué se canceló la Copa América de Béisbol 2025? Pandeportes explica los motivos

Pandeportes informó que la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) Américas ha tomado la decisión de posponer la realización de la Copa América de Béisbol 2025 , que estaba programada para llevarse a cabo en Panamá del 13 al 22 de noviembre de 2025.

"Esta decisión obedece a desacuerdos contractuales entre la WBSC y la empresa internacional promotora del evento, lo que impide cumplir con los tiempos establecidos para su ejecución", detalla el comunicado.

Es importante aclarar que Panamá no era el organizador del evento.

Resto del comunicado de Pandeportes - Copa América de Béisbol 2025

La responsabilidad del país anfitrión recaía en garantizar los escenarios deportivos y la logística de los servicios públicos, tales como seguridad, tránsito, paramédicos y demás apoyos estatales. En ese sentido, el Gobierno Nacional, a través de Pandeportes, ya había coordinado con las diferentes instituciones del Estado todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el torneo.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional realizó un aporte económico importante para la preparación de la selección nacional de béisbol, a través de la Federación Panameña de Béisbol, reafirmando así su compromiso con el desarrollo de este deporte y el respaldo a nuestros atletas.

Lamentamos profundamente que la Copa América de Béisbol Panamá 2025 no pueda realizarse en la fecha estipulada; sin embargo, estamos trabajando de la mano con la WBSC Américas para encontrar una nueva fecha que permita su realización.

Panamá cuenta con la infraestructura, experiencia y compromiso gubernamental para albergar competencias de talla internacional, y estamos seguros de que muy pronto tendremos la Copa América de Béisbol en nuestro país.

FUENTE: PANDEPORTES