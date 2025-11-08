¿Por qué se pospuso la Copa América de Béisbol 2025? Pandeportes explica los motivos

Pandeportes informó que la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) Américas ha tomado la decisión de posponer la realización de la Copa América de Béisbol 2025, que estaba programada para llevarse a cabo en Panamá del 13 al 22 de noviembre de 2025.
Es importante aclarar que Panamá no era el organizador del evento.
Resto del comunicado de Pandeportes - Copa América de Béisbol 2025
La responsabilidad del país anfitrión recaía en garantizar los escenarios deportivos y la logística de los servicios públicos, tales como seguridad, tránsito, paramédicos y demás apoyos estatales. En ese sentido, el Gobierno Nacional, a través de Pandeportes, ya había coordinado con las diferentes instituciones del Estado todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el torneo.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional realizó un aporte económico importante para la preparación de la selección nacional de béisbol, a través de la Federación Panameña de Béisbol, reafirmando así su compromiso con el desarrollo de este deporte y el respaldo a nuestros atletas.
Lamentamos profundamente que la Copa América de Béisbol Panamá 2025 no pueda realizarse en la fecha estipulada; sin embargo, estamos trabajando de la mano con la WBSC Américas para encontrar una nueva fecha que permita su realización.
Panamá cuenta con la infraestructura, experiencia y compromiso gubernamental para albergar competencias de talla internacional, y estamos seguros de que muy pronto tendremos la Copa América de Béisbol en nuestro país.
FUENTE: PANDEPORTES