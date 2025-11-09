Adalberto Carrasquilla brilló en clasificación de Pumas al Play-In

Los Pumas del panameño Adalberto Carrasquilla vencieron de visita a Cruz Azul y lograron colarse al Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX .

El primer gol lo hizo Pumas, con una gran tiro de Jorge Ruvalcaba al 4’, pero el empate llegó 10 minutos después con un cabezazo imposible de detener de Gabriel Fernández.Cruz Azul le dio la vuelta a las cosas rápidamente, al 19’, Jéremy Máquez se lució con una pantalla para que el ‘Toro’ firmara su doblete.

Adalberto Carrasquilla protagonista en un penal a favor

En el segundo tiempo los auriazules iniciaron de mejor forma, Jesús Orozco destacó en la defensa celeste para cortar las oportunidades del rival. Al minuto 65’, Lorenzo Faravelli recibió una tarjeta directa por una falta sobre Santiago López. Más tarde, al 79, una falta de Omar Campos sobre Adalberto Carrasquilla fue marcada como penal y al 80, Pumas empató con gol de Álvaro Ángulo.

Sobre el final, Alan Medina le dio el triunfo a los de la UNAM con un tanto en el 85, esto significó también la clasificación del equipo universitario al Play-In con 31 puntos (décimos). Sin más goles en el encuentro, el marcador final fue Cruz Azul 2-3 Pumas.

Números de Adalberto Carrasquilla vs Cruz Azul

El mediocampista de 26 años recibió tarjeta amarilla al 46', jugó los 90' minutos, tuvo 2 pases clave, 1/5 en centros, 42/47 pases precisos, 7 recuperaciones, 8/12 duelos terrestres, 70 toques, 4/5 en regates y 2 faltas recibidas.

"Coco" ha sido muy criticado por una dura entrada sobre el portero Kevin Mier, que salió lesionado del encuentro.

