Mundial Sub-17: Panamá perdió ante Paraguay y acumula dos derrotas

La selección de Panamá Sub-17 con un jugador menos, sufrió su segunda derrota de la Copa Mundial Sub-17 en Qatar , tras caer 2-1 ante Paraguay en las acciones del grupo J.

En un primer tiempo movido, el onceno paraguayo tuvo las ocasiones más claras de cara a gol por medio de un remate de cabeza de Alan Ledesma que pegó en el travesaño al 16' y luego una enorme atajada de Adamir Aparicio ante el cabezazo de Leo Cristaldo al 28'.

Paraguay suma de a 3 ante Panamá. @Albirroja | #U17WC pic.twitter.com/sGkDzEbD4P

Los panameños reaccionaron con un poste de Ángel James en un tiro libre cerca del área al 37'.

En el minuto 43', la defensa canalera concedió varias ocasiones de gol de Paraguay, pero lograron salvarla en la línea.

Iniciado el segundo tiempo, Panamá se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Jossimar Insturaín al 46' por doble cartulina amarilla y los paraguayos lo aprovecharon al máximo con goles de Thiago Aranda (50') y Pedro Villalba (54').

El descuento de los nuestros llegó al 94' con un gol en contra de Aldo Sanabria en una jugada a balón parado.

Los dirigidos por Leonardo Pipino están en el fondo de la tabla de posiciones de su grupo sin unidades, mientras que "La Albirroja" sumó sus primeros 3 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en el Mundial Sub-17?

El conjunto nacional cerrará la fase de grupos enfrentando a Uzbekistán, el martes 11 de noviembre a las 8:30 a.m. en el Aspire Zone - Pitch 1.