Copa Mundial Femenina de Futsal: Panamá Futsal ya tiene a sus 14 mundialistas

Amarelis De Mera, DT de la Selección Femenina de Panamá Futsal, confirmó la lista de las 14 jugadoras convocadas, para disputar la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA, a jugarse en Manila, Filipinas, del 21 de noviembre al 7 de diciembre.
Los entrenamientos se extenderán hasta el domingo 16 en el mismo escenario.
El combinado nacional estará viajando a Manila, Filipinas, el lunes 17 en horas de la noche, lugar donde finalizará su preparación de cara al debut en el torneo frente a Italia, el domingo 23 de noviembre. Seguido, se estará midiendo el miércoles 26, a Irán. Para después concluir su fase de grupos el sábado 29 frente a Brasil.
Panamá logró su boleto a esta cita después de haber vencido a Costa Rica 3-1, en las semifinales del Premundial de Concacaf, el pasado 4 de mayo. Ya en la gran final, el elenco panameño cayó 8-2 ante Canadá, quedándose así con el segundo lugar del certamen.
Lista de convocadas para Copa Mundial Femenino de Futsal
Porteras
- Nadia Ducreux
- Mariam Sanjur
Cierres
- Estefanía Salas
- Ariadna Abadía
- Caroline Milord
- María Montenegro
- Maryorie Pérez
Alas
- Kenia Rangel
- Maritza Escartín
- Gloria Sáenz
- Laurie Batista
- Elibeth Vásquez
Pivotes
- Erika Hernández
- Arianys Arguelles
Atención a medios
Los medios interesados en darle cobertura a los entrenamientos de la Selección Femenina de Futsal podrán hacerlo los días lunes 10, miércoles 12 y viernes 14 de noviembre.
Las sesiones se llevarán a cabo en el Yappy Park desde las 9:30am.
Las protagonistas hablarán antes de arrancar el entrenamiento.
Horarios de entrenamientos
Lunes 10 al viernes 14 – 9:30am a 12pm – Yappy Park
Sábado 15 – 3:30pm a 6:00pm
Domingo 16 – 9:30am a 12:00pm – Yappy Park
Calendario de partidos de Panamá
Sede: Philsports Arena, Manila
- Domingo 23 de noviembre – Italia vs Panamá – 4:00 a.m.
- Miércoles 26 de noviembre – Irán vs Panamá – 5:00 a.m.
- Sábado 29 de noviembre – Panamá vs Brasil – 6:30 a.m.
Grupos del Mundial de Futsal
- Grupo A: Filipinas, Polonia, Marruecos, Argentina
- Grupo B: España, Tailandia, Colombia, Canadá
- Grupo C: Portugal, Tanzania, Japón, Nueva Zelanda
- Grupo D: Brasil, Irán, Italia, Panamá
FUENTE: FPF