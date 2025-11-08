Copa Mundial Femenina de Futsal: Panamá Futsal ya tiene a sus 14 mundialistas FOTO / FPF

Amarelis De Mera, DT de la Selección Femenina de Panamá Futsal , confirmó la lista de las 14 jugadoras convocadas, para disputar la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA, a jugarse en Manila, Filipinas, del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

El equipo arrancará con su última semana de entrenamientos en territorio nacional este lunes 10 de noviembre, desde las 9:30am en el Yappy Park.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los entrenamientos se extenderán hasta el domingo 16 en el mismo escenario.

El combinado nacional estará viajando a Manila, Filipinas, el lunes 17 en horas de la noche, lugar donde finalizará su preparación de cara al debut en el torneo frente a Italia, el domingo 23 de noviembre. Seguido, se estará midiendo el miércoles 26, a Irán. Para después concluir su fase de grupos el sábado 29 frente a Brasil.

Panamá logró su boleto a esta cita después de haber vencido a Costa Rica 3-1, en las semifinales del Premundial de Concacaf, el pasado 4 de mayo. Ya en la gran final, el elenco panameño cayó 8-2 ante Canadá, quedándose así con el segundo lugar del certamen.

Lista de convocadas para Copa Mundial Femenino de Futsal

Porteras

Nadia Ducreux

Mariam Sanjur

Cierres

Estefanía Salas

Ariadna Abadía

Caroline Milord

María Montenegro

Maryorie Pérez

Alas

Kenia Rangel

Maritza Escartín

Gloria Sáenz

Laurie Batista

Elibeth Vásquez

Pivotes

Erika Hernández

Arianys Arguelles

Atención a medios

Los medios interesados en darle cobertura a los entrenamientos de la Selección Femenina de Futsal podrán hacerlo los días lunes 10, miércoles 12 y viernes 14 de noviembre.

Las sesiones se llevarán a cabo en el Yappy Park desde las 9:30am.

Las protagonistas hablarán antes de arrancar el entrenamiento.

Horarios de entrenamientos

Lunes 10 al viernes 14 – 9:30am a 12pm – Yappy Park

Sábado 15 – 3:30pm a 6:00pm

Domingo 16 – 9:30am a 12:00pm – Yappy Park

Calendario de partidos de Panamá

Sede: Philsports Arena, Manila

Domingo 23 de noviembre – Italia vs Panamá – 4:00 a.m.

Miércoles 26 de noviembre – Irán vs Panamá – 5:00 a.m.

Sábado 29 de noviembre – Panamá vs Brasil – 6:30 a.m.

Grupos del Mundial de Futsal

Grupo A : Filipinas, Polonia, Marruecos, Argentina

: Filipinas, Polonia, Marruecos, Argentina Grupo B : España, Tailandia, Colombia, Canadá

: España, Tailandia, Colombia, Canadá Grupo C : Portugal, Tanzania, Japón, Nueva Zelanda

: Portugal, Tanzania, Japón, Nueva Zelanda Grupo D: Brasil, Irán, Italia, Panamá

FUENTE: FPF