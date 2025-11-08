MLS: Carlos Harvey y Minnesota United FC a semifinales de Conferencia Oeste

El Minnesota United FC de Carlos Harvey avanzó a las semifinales de la Conferencia Oeste de la MLS luego de eliminar al Seattle Sounders en el tercer y decisivo partido de la primera ronda.

Luego de un 3-3 en noventa minutos, y con un Carlos Harvey entrando desde la banca, el partido de definió desde la tanda de penales, terminando con un 7-6 donde el panameño concretó su cobro.

En la serie, Minnesota se llevó el primer encuentro con un triunfo 3-2 sobre Seattle en la tanda de penales, mientras que en el segundo compromiso los Sounders respondieron con una victoria 4-2, igualando la llave gracias a la destacada actuación del mexicano Obed Vargas y dejando la definición del pase a semifinales para el duelo decisivo.

En la tabla general de la Conferencia Oeste, Minnesota finalizó en el cuarto puesto con 58 puntos, seguido de Seattle en la quinta posición con 55 unidades.