LPF: Alianza y Sporting San Miguelito logran boleto a los playoffs del Clausura 2025

Con una jornada llena de emociones, el Alianza FC y el Sporting San Miguelito de la Conferencia Este lograron avanzar a los playoffs del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

El conjunto verdolaga se llevó los tres puntos ante UMECIT FC, quienes también estaban en la batalla, con un triunfo 3-1 luego de un doblete de Ricardo Mitre y otro tanto de Alcides Díaz. Juan González había descontado el partido. Jean Ambuila, portero de los "pericos" había detenido un penal para evitar lo que pudo ser el empate 1-1 de UMECIT.

Mientras tanto en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el Sporting SM igualó 1-1 ante un Plaza Amador que ya tenía su cupo directo en semifinales.

Martín Ruíz fue el encargado de abrir el marcador pero sobre el final del primer tiempo los "leones" con gol de Everardo Rose igualaron las acciones y el resultado nunca cambiaría.

Por su parte en el COS Sports Plaza, el Árabe Unido hizo su trabajo al golear al Tauro FC 4-1, pero no fue suficiente para lograr el puesto de playoffs debido a que necesitaban que los "académicos" perdieran.