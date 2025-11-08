FEDEBEIS y WBSC Americas se pronunciaron tras postergación de la Copa América de Béisbol

La Federación Panameña de Béisbol ( FEDEBEIS ), como participante de la 1ra Copa América de Béisbol 2025 informa que fue notificado directamente de la WBSC Americas , organismo regente del béisbol de América, que el certamen a jugarse en Panamá del 13 al 22 de Noviembre, próximo, ha sido cancelado.

Aracelis León en uso de sus facultades como Presidente de la WBSC América informó que el evento fue Cancelado.

Fedebeis agradece enormemente el trabajo, empeño y dedicación de nuestro cuerpo técnico, de nuestros peloteros y de nuestro equipo de trabajo que dedicó horas de entrenamientos, para dejar en alto el nombre de Panamá y lo seguirá haciendo cada vez que se nos haga el llamado de representar al país y a la Patria con la misma dignidad y entrega.

A nuestros aficionados que se alistaban para presenciar la Copa América siempre nuestro total agradecimiento.

Nuestra meta de dejar en alto a Panamá en el próximo Clásico Mundial del 2026 sigue en pie, ahora tras saber que no jugaremos la Copa América, todo nuestro empeño y dedicación va destinado a ese gran evento, el más grande del planeta en todos los sentidos.

COMUNICADO DE LA WBSC AMERICAS - COPA AMÉRICA DE BÉISBOL 2025

Siguiendo las pautas y cabal cumplimiento de la directrices de la WBSC Americas Béisbol en su guía para propuestas de organización de eventos internacionales, se reprogramará la Copa América de Béisbol para realizarse en una próxima fecha.

Por incumplimiento del promotor privado que llevaría a cabo la copa desde el 13/11 al 22/11/2025 en Panamá, causa por la cual, se impediría la instalación del evento, participación de los atletas, estadía, transporte y seguridad que conlleva la realización de este tipo de eventos.

El próximo 12 de noviembre se ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer a medios y al público general los detalles.

FUENTE: WBSC AMERICAS - FEDEBEIS