El San Francisco FC arranca con victoria en el Apertura 2026 de la LPF

La jornada de este sábado del Apertura 2026 de la LPF Tigo inició en el estadio Rommel Fernández con el partido entre Alianza FC y el UMECIT FC donde empataron sin goles, más tarde el San Francisco FC visitaba a Penonomé y ganó 2-1 al CD Universitario.
Por su parte, en el Rommel Fernández el gol no llegó y Alianza FC y Umecit fc sumaron un punto, por lo que la tabla en el Este está igualada por el empate entre 'Árabe Unido y Plaza Amador.
Para este domingo se jugarán dos partidos de la conferencia oeste, el Herrera FC recibirá en parita al Unión Coclé y el Veraguas United en Santiago al CAI, este partido lo podrás sintonizar por RPC desde las 6:00 pm.