Fórmula 1: Max Verstappen sorprende a los McLaren y logra la pole en el GP de Italia

Max Verstappen, vigente cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1 , saldrá el domingo al frente de la parrilla del Gran Premio de Italia, 16ª cita de 24 de la temporada, por delante de los dos McLaren que lideran el Mundial.

El piloto neerlandés de Red Bull superó al británico Lando Norris, segundo en la general del Mundial, por 77 milésimas este sábado en la sesión clasificatoria, mientras que el otro McLaren, el del líder del Mundial Oscar Piastri, saldrá en segunda línea junto al Ferrari de Charles Leclerc, vencedor el año pasado en Monza.

"Hemos aportado algunas modificaciones que me han permitido tener un poco más de rendimiento", explicó el neerlandés, que firmó su quinta pole de la temporada, por sólo dos victorias en GP (en Japón y Emilia-Romaña).

Resto de los competidores en los clasificatorios al GP de Italia de la Fórmula 1

En su primer GP de Italia con el mono rojo, el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton firmó el quinto mejor tiempo de la sesión clasificatoria.

El británico saldrá por tanto en la décima casilla de la parrilla el domingo, después de haber sido sancionado con una penalización de cinco plazas por haber infringido el reglamento sobre la velocidad en el GP de Países Bajos el pasado fin de semana.

Con esa sanción, los dos Mercedes del inglés George Russell y del italiano Andrea Kimi Antonelli escalan una posición y coparán la tercera línea.

En su casa, Ferrari tratará el domingo de pasar página a un GP de Países Bajos para olvidar, en el que sus dos pilotos abandonaron.

Ello supuso un doble golpe para la escudería italiana, segunda en el Mundial de constructores, que perdió terreno en la general ante Mercedes, tercera. Sólo doce puntos separan actualmente a ambos equipos.

En el Mundial de pilotos, Piastri cuenta con 34 puntos de ventaja sobre Norris. El mejor de los demás pilotos, Max Verstappen, está ya a 104 puntos del líder Piastri.

El español de Aston Martin Fernando Alonso marcó el 9º mejor tiempo, justo por detrás del brasileño de Sauber Gabriel Bortoleto.