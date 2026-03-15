 Andrea Kimi Antonelli fue el ganador del Gran Premio de China

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se hizo este domingo con la victoria en el Gran Premio de China, la segunda parada del campeonato mundial de Fórmula 1 en la temporada 2026.
Por debajo de los pilotos que ascendieron al podio quedaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari, 4º), el británico Oliver Bearman (Haas, 5º) y el francés Pierre Gasly (Alpine, 6º).
También sumaron puntos el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls, 7º), el francés Isack Hadjar (Red Bull, 8º), el español Carlos Sainz (Williams, 9º) y el argentino Franco Colapinto (Alpine, 10º).
Los otros dos hispanohablantes de la parrilla no tuvieron una jornada tan feliz: Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó tras 35 vueltas, y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) quedó 15º, el último entre los supervivientes a los abandonos.