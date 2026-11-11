Fórmula 1: Esteban Ocon rompe el silencio tras su salida de Haas

Esteban Ocon se pronunció por primera vez tras su salida anticipada de Haas en la Fórmula 1 . El francés utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido por parte de aficionados, compañeros y antiguos colegas, luego de quedarse sin asiento antes de finalizar la temporada 2026.

A través de un mensaje acompañado de fotografías de su trayectoria en el automovilismo, el piloto dejó claro que, pese al complicado momento que atraviesa, su pasión por las carreras continúa intacta.

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Hi everyone,



I wanted to say a heartfelt thank you for all your messages. Your support means a great deal to me.



To the fans, colleagues and former colleagues who have taken the time to reach out as well, I’m truly grateful.



My love for this sport remains as strong as ever,… pic.twitter.com/0LKgpyExZR — Esteban Ocon (@OconEsteban) November 10, 2026

"Mi amor por este deporte sigue más fuerte que nunca, y me siento muy agradecido de compartir esta pasión con tantos de ustedes", expresó Ocon.

¿Qué pasó con Esteban Ocon en Haas?

La salida del francés se produjo después de una serie de tensiones internas que terminaron con su separación anticipada del equipo estadounidense durante el Gran Premio de México.

Inicialmente, Haas había anunciado que Ocon dejaría la escudería al finalizar 2026. Sin embargo, la situación cambió durante el fin de semana en Ciudad de México, cuando fue apartado del monoplaza y sustituido por el japonés Ryo Hirakawa.

Posteriormente, el brasileño Rafael Câmara asumió el asiento para el Gran Premio de São Paulo, mientras Haas confirmó sus planes para la próxima temporada.

El futuro del francés todavía es una incógnita. Aunque su intención de continuar vinculado al automovilismo parece clara, encontrar un asiento titular para 2027 representa un desafío ante las pocas oportunidades disponibles en la parrilla.

Una de las posibilidades que se manejan es que pueda incorporarse a una escudería como piloto reserva, un rol que le permitiría mantenerse dentro de la categoría y esperar una nueva oportunidad para regresar como titular.

Por ahora, Ocon no ha confirmado cuál será su próximo destino, pero su mensaje deja claro que no considera terminada su historia con el automovilismo.