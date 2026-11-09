Fórmula 1: Oscar Piastri y Mark Webber separan sus caminos tras casi siete años

Oscar Piastri y Mark Webber ponen fin a una relación profesional que comenzó en 2019. El piloto de McLaren y el expiloto de Fórmula 1 anunciaron este lunes que llegaron a un acuerdo mutuo para terminar su vínculo de representación, después de casi siete años trabajando juntos.

La decisión se hizo pública tras el Gran Premio de São Paulo y marca el cierre de una etapa importante en la carrera del australiano, quien ahora continuará bajo una nueva estructura de gestión.

La relación entre ambos comenzó cuando Piastri todavía competía en categorías inferiores. Webber, junto a su esposa Ann, acompañó su desarrollo deportivo y tuvo un papel determinante en uno de los movimientos más importantes de su carrera: su llegada a McLaren para la temporada 2023, después de su conflicto contractual con Alpine.

Durante ese periodo, Piastri conquistó los títulos de Fórmula 3 y Fórmula 2, debutó en la máxima categoría y consiguió sus primeras victorias en Grandes Premios. También estuvo cerca de conquistar el campeonato mundial en 2025.

¿Por qué se separan Oscar Piastri y Mark Webber?

Según explicó Webber, la decisión está relacionada con el cambio en la dinámica de trabajo que ambos habían iniciado durante esta temporada, cuando el expiloto redujo su presencia en los circuitos.

"Hemos acordado de mutuo acuerdo que ahora es el momento adecuado para poner fin a nuestro contrato de representación", señaló Webber, quien también expresó sus mejores deseos para el futuro del australiano.

Por su parte, Piastri agradeció el apoyo y los consejos recibidos durante estos años, especialmente en los primeros pasos de su carrera en la Fórmula 1, y destacó que su orientación fue invaluable.

El australiano continuará su carrera con un nuevo equipo de representación. Durante 2026, Pedro Matos, antiguo ingeniero de Piastri en categorías inferiores, y la preparadora mental Emma Murray habían asumido un papel más cercano en su entorno deportivo.

La separación no implica cambios anunciados en su contrato con McLaren, con quien mantiene un vínculo hasta finales de 2028.