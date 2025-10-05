 George Russell gana el Gran Premio de Singapur en la F1

El piloto de Mercedes George Russell se impuso este domingo en el Gran Premio de Singapur, por delante de Max Vertappen y de los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, que con este resultado aseguran el título de constructores para la escudería británica.

En la lucha por el título de pilotos, el australiano Piastri se mantiene como líder del campeonato con 22 puntos de ventaja sobre su compañero británico Norris y 63 sobre Verstappen, cuando quedan cinco pruebas para el final.

Es el 10º titulo de constructores para McLaren, que revalida así el obtenido ya en 2024, confirmándose como el mejor coche de la parrilla en la actualidad.

"Están conduciendo de manera muy brillante toda la temporada. No se puede ganar el titulo de constructores sin dos pilotos excelentes", se felicitó el jefe de McLaren Zack Brown.

George Rusell consigue el triunfo

En una salida extraordinaria, Norris, que partía quinto, ganó dos plazas, adelantando incluso a su compañero Piastri en una maniobra arriesgada que podría haber acabado con uno de los McLaren o los dos fuera de la carrera, mientras que Russell no tuvo problemas para conservar la primera plaza, por delante de Verstappen.

Piastri se quejó por radio de la maniobra de Norris, que para no tocarse con Verstappen a la entrada de la segunda curva, echó al australiano hacia el muro y lo aprovechó para adelantarle. "No es justo. ¿No molenta que Lando me saque de la pista?", reaccionó el líder del Mundial.

"Como se puede ver, les estamos permitiendo competir. Fue un poco más tenso, pero compiten duro, compiten limpio, compiten para ganar", trató de contemporizar Brown tras la carrera.