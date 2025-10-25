Lando Norris gana la Pole Position del Gran Premio de México Carl DE SOUZA / AFP

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, partirá el domingo desde el primer lugar de la parrilla de salida del Gran Premio de México de Fórmula 1 tras marcar este sábado el mejor tiempo en la prueba de clasificación.

Norris superó a los dos pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, segundo, y el británico Lewis Hamilton, tercero.

