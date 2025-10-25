F1 Fórmula 1 -  25 de octubre de 2025 - 17:21

Lando Norris gana la Pole Position del Gran Premio de México

Lando Norris se quedó con la Pole Position para lo que será el Gran Premio de México en la Fórmula 1.

Carl DE SOUZA / AFP

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, partirá el domingo desde el primer lugar de la parrilla de salida del Gran Premio de México de Fórmula 1 tras marcar este sábado el mejor tiempo en la prueba de clasificación.

Norris superó a los dos pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, segundo, y el británico Lewis Hamilton, tercero.

El líder del campeonato mundial, el australiano Oscar Piastri (McLaren), partirá desde la séptima posición, dos espacios por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien pretende seguir recortando ventajas en la lucha por el título de pilotos.

