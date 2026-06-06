Selección de Argentina logra victoria frente a Honduras

Gracias a las anotaciones de Lautaro Martínez (penal 37') y Giuliano Simeone (54'), la selección de Argentina superó 2-0 a Honduras en su penúltimo partido previo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El técnico Lionel Scaloni presentó un XI alternativo con novedades como Agustín Giay, Musso, Ezequiel Palacios Valentín Barco y Thiago Almada.

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El astro argentino Lionel Messi estuvo en la banca y no sumó minutos luego de semanas de recuperación por una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo.

¿Cuando debuta Argentina en el Mundial 2026?

Luego de su último choque de preparación contra Islandia el 9 de junio, la actual campeona del mundo debutará el 16 de junio frente a Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium (8:00 pm).