Jiovany Ramos: Las palabras del goleador de la jornada para la selección de Panamá

El defensor central de la selección de Panamá Jiovany Ramos fue pieza clave en el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en el último amistoso previo a la Copa Mundial 2026.

Ramos fue el encargado de anotar el único gol del equipo de Thomas Christiansen y también se destacó en la zaga defensiva panameña, una que arrancó junto a Andrés Andrade y Edgardo Fariña.

El goleador panameño de la tarde hoy, Jiovany Ramos

"Le doy gracias a Dios, sabíamos que sería un partido muy difícil por el clima, se nos dieron las cosas, pero hay errores de los que aprender y detalles que mejorar, pero esto era un partido de práctica para poder afrontar lo que se viene", mencionó Ramos en zona flash después del partido.

"Sabemos que los partidos de preparación son para ir mejorando y bueno vamos mucho mejor, pero todavía hay cosas que seguir aprendiendo" , añadió.

"Estamos a poco del primer partido y estamos ajustando cosas, bueno se planteó el juego, se dio un empate, también se pudo dar un resultado positivo, pero nos vamos con la satisfacción que mejoramos cada vez más", finalizó.