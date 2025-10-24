Max Verstappen dominó los ensayos libre del Gran Premio de México

El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, dominó el viernes la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de México de Fórmula 1, por delante del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y del italiano Kimi Antonelli, de Mercedes.
Leclerc fue segundo con 1:17.545 y Antonelli tercero con 1:17.566.
En esta segunda sesión también hizo su presentación el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial, quien a bordo de su Ferrari quedó quinto con 1:17.692.
Oscar Piastri, actual líder del Campeonato Mundial de pilotos, tuvo una actuación discreta. El australiano de McLaren quedó duodécimo con un tiempo de 1:18.232.
El británico Lando Norris tuvo un mejor rendimiento por el equipo McLaren al cronometrar 1:17.643 y quedar cuarto.
El español Carlos Sainz, de Williams, quien ganó el Gran Premio de México en 2024, fue noveno en esta segunda sesión con un registro de 1:17.939 minutos.
Para el argentino Franco Colapinto, de Alpine, este segundo entrenamiento no resultó memorable, ya que terminó con 1:18.721 en la decimoctava posición.
La tercera sesión de ensayos libres se realizará el sábado a partir de las 17H30 GMT.
Resultados de la segunda sesión de ensayos libres donde ganó Max Verstappen
Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:17.392
Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:17.545
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:17.566
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:17.643
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:17.692
George Russell (GBR/Mercedes) 1:17.829
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:17.883
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:17.938
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:17.939
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:17.954
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:18.218
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:18.232
Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:18.266
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:18.281
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:18.323
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:18.348
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:18.442
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:18.721
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:18.855
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:19.194