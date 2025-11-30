El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen dio un golpe sobre la mesa y ganó el Gran Premio de Qatar, superando a los otros candidatos al título mundial, el australiano Oscar Piastri, segundo, y el inglés Lando Norris, cuarto, ambos de McLaren, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) fue tercero.
Max Verstappen gana el Gran Premio de Qatar en la Fórmula 1
Max Verstappen aviva el Mundial con una victoria y Sainz se cuela en el podio en el Gran Premio de Qatar.
Max Verstappen cerrando fuerte la temporada
Con este desenlace en Lusail, el título se decidirá en Abu Dabi, en la última carrera del campeonato, dibujándose un desenlace más que ajustado con Norris aún liderando la clasificación con 408 puntos, aunque ahora con Max a solo 12 (396) y Piastri a 16 (392).
