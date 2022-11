Sergio Pérez: "Si Verstappen tiene dos campeonatos es gracias a mí"

Las palabras de Max Verstappen cuando le pidieron que dejara pasar a Checo fueron las siguientes: “Les dije la última vez, no vuelvan a pedirme esto otra vez, ¿okay? ¿Estamos claros con eso? Di mis razones y las mantengo”.

El mexicano, lleva dos temporadas en Red Bull, y prácticamente ha jugado como el compañero al servicio de Max Verstappen. Pérez en esos dos años ha sido uno de los protectores en los dos campeonatos del neerlandés. Checo siempre había captado órdenes y nunca había reprochado nada. Hasta hoy cuando mencionó. “Gracias por eso chicos, mostró en realidad quién es”. dijo el mexicano con mucha molestia.

"Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, no entiendo sus razones y muy sorprendido. Creo que si tiene dos Campeonatos es gracias a mí", siguió.

En la lucha por la tercera posición, el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) mantuvo el bronce durante buena parte de la carrera, aunque perdió fuelle en el tramo final y terminó finalmente en séptima plaza.