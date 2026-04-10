BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  10 de abril de 2026 - 06:29

Béisbol Mayor 2026: Posiciones luego del partido del jueves 9 de abril

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones en la Serie de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026, tras el partidos del jueves 9 de abril.

Béisbol Mayor 2026: Posiciones luego del partido del jueves 9 de abril

Béisbol Mayor 2026: Posiciones luego del partido del jueves 9 de abril

FOTO / Correcaminos Colón

Las emociones de la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 siguen en marcha y el jueves 9 de abril se disputó un partido, donde se definió otro clasificado a semifinales.

La novena de Colón superó por pizarra de 6-0 a Herrera en el cuarto juego. El cuarto bate colonense Jhadiel Santamaría vivió una noche brillante a la ofensiva, con 2 imparables en 4 turnos al plato, con 4 carreras remolcadas.

Posiciones en la Serie de 8 del Béisbol Mayor 2026

Equipos JJ JG JP

  • Darién / 4 / 2 / 2
  • Panamá Oeste / 4 / 2 / 2

Equipos JJ JG JP

  • Chiriquí / 4 / 2/ 2
  • Veraguas / 4 / 2 / 2

Equipos JJ JG JP

  • Coclé / 3 / 0 / 3
  • Bocas del Toro / 3 / 3 / 0

Equipos JJ JG JP

  • Herrera / 4 / 1 / 3
  • Colón / 4 / 3 / 1
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