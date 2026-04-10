Béisbol Mayor 2026: Posiciones luego del partido del jueves 9 de abril

Las emociones de la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 siguen en marcha y el jueves 9 de abril se disputó un partido, donde se definió otro clasificado a semifinales.
La novena de Colón superó por pizarra de 6-0 a Herrera en el cuarto juego. El cuarto bate colonense Jhadiel Santamaría vivió una noche brillante a la ofensiva, con 2 imparables en 4 turnos al plato, con 4 carreras remolcadas.
Posiciones en la Serie de 8 del Béisbol Mayor 2026
Equipos JJ JG JP
- Darién / 4 / 2 / 2
- Panamá Oeste / 4 / 2 / 2
Equipos JJ JG JP
- Chiriquí / 4 / 2/ 2
- Veraguas / 4 / 2 / 2
Equipos JJ JG JP
- Coclé / 3 / 0 / 3
- Bocas del Toro / 3 / 3 / 0
Equipos JJ JG JP
- Herrera / 4 / 1 / 3
- Colón / 4 / 3 / 1