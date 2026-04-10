Béisbol Mayor 2026: Posiciones luego del partido del jueves 9 de abril FOTO / Correcaminos Colón

Las emociones de la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 siguen en marcha y el jueves 9 de abril se disputó un partido, donde se definió otro clasificado a semifinales.

La novena de Bocas del Toro (3-0) avanzó a semifinales luego de vencer 10-0 a Coclé en el tercer partido de la serie, completando un barrida donde fueron totalmente superiores a su rival.

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