Darién vs Panamá Oeste: Fecha, hora y dónde ver ronda de 8 Béisbol Mayor 2026

La novena de Darién visitará el Estadio Mariano Rivera para enfrentar a Panamá Oeste en el quinto y decisivo partido en su serie de la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.
El ganador de este choque avanzará a las semifinales del torneo y por eso ambos equipos le darán la pelota a dos grandes lanzadores: El izquierdo Luis Ramos subirá al montículo por las Harpías y el derecho Jeison Calvo por los Vaqueros.
DARIÉN VS PANAMÁ OESTE: FECHA, HORA Y DÓNDE VER RONDA DE 8 DEL BÉISBOL MAYOR 2026
- Fecha: Viernes, 10 de abril de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Estadio Mariano Rivera
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes