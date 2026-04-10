BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  10 de abril de 2026 - 10:34

Darién vs Panamá Oeste: Fecha, hora y dónde ver ronda de 8 Béisbol Mayor 2026

Las novenas de Darién y Panamá Oeste se verán las caras en un choque decisivo de la ronda de 8 del Béisbol Mayor 2026.

Darién vs Panamá Oeste: Fecha

Darién vs Panamá Oeste: Fecha, hora y dónde ver ronda de 8 Béisbol Mayor 2026

FOTO: FEDEBEIS

La novena de Darién visitará el Estadio Mariano Rivera para enfrentar a Panamá Oeste en el quinto y decisivo partido en su serie de la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Los darienitas lograron igualar la serie al mejor de cinco partidos, gracias a su victoria en el juego 4 el pasado miércoles por pizarra de 4-2 en Metetí.

El ganador de este choque avanzará a las semifinales del torneo y por eso ambos equipos le darán la pelota a dos grandes lanzadores: El izquierdo Luis Ramos subirá al montículo por las Harpías y el derecho Jeison Calvo por los Vaqueros.

DARIÉN VS PANAMÁ OESTE: FECHA, HORA Y DÓNDE VER RONDA DE 8 DEL BÉISBOL MAYOR 2026

  • Fecha: Viernes, 10 de abril de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Mariano Rivera
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
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