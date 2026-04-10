Darién vs Panamá Oeste: Fecha, hora y dónde ver ronda de 8 Béisbol Mayor 2026 FOTO: FEDEBEIS

La novena de Darién visitará el Estadio Mariano Rivera para enfrentar a Panamá Oeste en el quinto y decisivo partido en su serie de la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Los darienitas lograron igualar la serie al mejor de cinco partidos, gracias a su victoria en el juego 4 el pasado miércoles por pizarra de 4-2 en Metetí.

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