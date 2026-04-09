BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  9 de abril de 2026 - 22:38

Béisbol Mayor 2026: Colón le gana duelo a Herrera y se instala en semifinales

Los "Beep Bepp" de Colón ganaron llave a Herrera y se clasifican a las semifinales del Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Colón le gana duelo a Herrera y se instala en semifinales

Béisbol Mayor 2026: Colón le gana duelo a Herrera y se instala en semifinales

FOTO: Correcaminos Colón

La novena de Colón superó por pizarra de 6-0 a Herrera en el cuarto juego de su llave en la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 y consiguen boleto a las semifinales.

El equipo de los "Beep Beep" marcó el camino con una rayita en el tercer episodio, una más en el quinto y cuatro en el sexto inning, paras las definitivas seis para anotarse la victoria.

Un brillante Jhadiel en crucial duelo de Béisbol Mayor 2026

El cuarto bate colonense Jhadiel Santamaría vivió una noche brillante a la ofensiva, con 2 imparables en 4 turnos al plato, con 4 carreras remolcadas.

Amni Ortega y Kevin Velásquez fueron los encargados de empujar las otras dos rayitas con el madero.

Por su parte, en la lomita se apuntó co el triunfo Julio Denis en labor de relevo, con trabajo de 5.0 episodios, permitiendo 5 hits y con 3 ponches.

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