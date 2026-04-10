MLB reduce suspensión a Reynaldo López tras incidente entre Bravos y Angels

El lanzador de los Bravos de Atlanta, el dominicano Reynaldo López , y el jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, el cubano Jorge Soler , recibieron una suspensión de siete juegos y una multa no revelada cada uno por sus acciones en el incidente que vació las bancas durante la parte baja del quinto episodio del juego del martes por la noche en el Angel Stadium, anunció Major League Baseball el miércoles. Michael Hill, vicepresidente senior de operaciones en el terreno de MLB , hizo el anuncio.

Las suspensiones de López y Soler estaban programadas para comenzar la tarde del miércoles, cuando los clubes se enfrentaron en el último encuentro de su serie de tres partidos. Sin embargo, tanto López como Soler decidieron apelar. López llegó a un acuerdo con MLB, reduciendo su suspensión a cinco juegos, efectiva de inmediato.

La sanción de Jorge Soler queda pendiente - MLB

Soler, quien fue titular en el jardín derecho y bateó cuarto en el orden durante el cierre de la serie el miércoles, conectó un jonrón ante el abridor de los Bravos, Grant Holmes, en la segunda entrada. Su sanción quedará pendiente hasta que se complete el proceso.

El martes, Soler conectó un jonrón ante López en su primer turno de la noche, y luego fue golpeado por un lanzamiento en su segunda aparición en el plato. Ambos se quedaron mirando fijamente tras un pitcheo alto en el quinto inning de la victoria de Atlanta por 7-2, luego Soler corrió hacia el montículo y lanzó golpes contra López, quien respondió con algunos propios, aunque ninguno de los dos pareció conectar con demasiada solidez.

FUENTE: MLB