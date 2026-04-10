MLB: Ocho franquicias presentaron sus nuevos uniformes City Connect.

Ocho clubes revelaron una nueva ola de uniformes City Connect para el 2026 el jueves, y los audaces nuevos diseños de los Bravos, Orioles, Rojos, Reales, Cerveceros, Piratas, Padres y Rangers fueron presentados por MLB como un reflejo de “la energía y el orgullo de la comunidad de cada club, ofreciendo interpretaciones atrevidas y expresivas que celebran tanto la historia del equipo como lo que le depara al juego”.

Las camisetas MLB City Connect 2026 de Nike y la indumentaria adicional de los equipos están disponibles para los fanáticos en MLBShop.com, nike.com, fanatics.com, la tienda insignia de MLB en Nueva York, las tiendas de los estadios de los equipos y tiendas minoristas selectas adicionales.

Las descripciones de diseño para las ocho nuevas indumentarias - MLB

Bravos de Atlanta: Los uniformes azul celeste de la década de los 80 fueron la inspiración para un diseño modernizado con ribetes rojos, una tipografía actualizada de “Atlanta” y un parche en la manga con las letras mayúsculas “ATL”. La combinación de colores contemporánea del equipo se combina con el estilo retro.

Orioles de Baltimore: Los Orioles se remontaron al Club de Béisbol de Baltimore de la década de 1890 para inspirarse en la clásica “B” de la gorra, y el diseño del uniforme rinde homenaje a Camden Yards con motivos que incluyen las placas de bronce de los jonrones y el reloj del marcador de hierro forjado. El pájaro Oriol está posado en lo alto de las letras “BMORE, o SÉ MÁS”.

Rojos de Cincinnati: Con un guiño a la camiseta estilo chaleco que los Rojos usaron por última vez hace más de dos décadas, las rayas (pinstripes) regresan al frente en un estilo tono sobre tono. Un gráfico en la manga presenta la Fuente Tyler Davidson, que comienza a fluir cada año alrededor del Día Inaugural.

Reales de Kansas City: El logotipo oficial de la Ciudad de las Fuentes inspiró un degradado de fucsia a azul que resalta los icónicos cursos de agua de Kansas City. Un nuevo giro en el logotipo de la “R” rinde homenaje a la marca original del equipo de 1969, y un dibujo de un corazón refleja la ubicación de Kansas City en el corazón del país.

Cerveceros de Milwaukee: Honrando el papel del equipo no sólo como la novena de Milwaukee sino también la del estado de Wisconsin, una base con tonos de agua y detalles color crema evocan los lagos, costas y acantilados del estado, y una marca denominativa degradada se inspira en las hermosas puestas de sol de verano del estado. Las letras “Wisco” en el pecho, el lema del estado en el cuello y el parche rediseñado del "Barrelman" (Hombre del Barril Cervecero) en la manga sirven para celebrar la historia del equipo y la rica herencia de Wisconsin.

Piratas de Pittsburgh: La marca denominativa de estilo pirata en el pecho se inspira en los tres “Puentes Hermanos” de la ciudad sobre el río Allegheny, mientras que los detalles rojos y los elementos de la bandera pirata aportan un toque de color a la base negra y dorada que es fundamental en la tradición deportiva de Pittsburgh.

Padres de San Diego: Celebrando la cultura binacional de San Diego, con un enfoque en el Día de los Muertos, el diseño presenta una marca denominativa en el pecho que refleja una puesta de sol, un parche de La Catrina en la manga, un ribete con patrón de flor de cempasúchil, gorra y pantalones color hueso y, en un guiño al arte folclórico mexicano, una etiqueta de papel picado.

Rangers de Texas: Los Rangers también celebran la herencia mexicana cerca de la frontera con anclas de color rojo y una marca denominativa de “Tejas” cruzando el pecho, así como un cinturón con relieves charros y patrones de relleno inspirados en los mariachis.

FUENTE: MLB