MLB MLB -  9 de abril de 2026 - 15:54

MLB: José Caballero se estafó la quinta base de la temporada

El panameño José Caballero volvió a demostrar su velocidad en la bases con los Yankees de Nueva York en la temporada 2026 de la MLB.

MLB: José Caballero se estafó la quinta base de la temporada

MLB: José Caballero se estafó la quinta base de la temporada

Foto: Daniel Kucin Jr-Imagn Images

El panameño José Caballero se estafó la segunda base en la derrota de los Yankees de Nueva York por pizarra de 1-0 frente a los Atléticos en la jornada de este jueves de las Grandes Ligas (MLB), en el Yankee Stadium.

"Chema" llegó a cinco bases robadas en la campaña en la baja del tercer episodio, cuando decidió correrle al receptor Austin Wynns y al lanzador Jeffrey Springs, que tiró 7.0 episodios de 1 imparable, 2 bases por bolas y 6 ponches para acreditarse la victoria.

El santeño inició como titular en el campocorto en la derrota de los Yankees, donde bateó de 2-0 para bajar su promedio ofensivo a .135 (5 hits en 37 turnos al bate).

Líderes en bases robadas de la Liga Americana - MLB

  • Bobby Witt Jr (7)
  • José Caballero (5)
  • Jazz Chisholm Jr (5)
  • Chandler Simpson (5)
  • Luisangel Acuña (4)

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