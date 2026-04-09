MLB: José Caballero se estafó la quinta base de la temporada Foto: Daniel Kucin Jr-Imagn Images

El panameño José Caballero se estafó la segunda base en la derrota de los Yankees de Nueva York por pizarra de 1-0 frente a los Atléticos en la jornada de este jueves de las Grandes Ligas (MLB), en el Yankee Stadium.

"Chema" llegó a cinco bases robadas en la campaña en la baja del tercer episodio, cuando decidió correrle al receptor Austin Wynns y al lanzador Jeffrey Springs, que tiró 7.0 episodios de 1 imparable, 2 bases por bolas y 6 ponches para acreditarse la victoria.

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