MLB: José Caballero se estafó la quinta base de la temporada

El panameño José Caballero se estafó la segunda base en la derrota de los Yankees de Nueva York por pizarra de 1-0 frente a los Atléticos en la jornada de este jueves de las Grandes Ligas (MLB), en el Yankee Stadium.
El santeño inició como titular en el campocorto en la derrota de los Yankees, donde bateó de 2-0 para bajar su promedio ofensivo a .135 (5 hits en 37 turnos al bate).
Líderes en bases robadas de la Liga Americana - MLB
- Bobby Witt Jr (7)
- José Caballero (5)
- Jazz Chisholm Jr (5)
- Chandler Simpson (5)
- Luisangel Acuña (4)