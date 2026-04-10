Panamá Femenina: Riley Tanner y sus impresiones tras la victoria ante Aruba

"Fue un partido muy físico. Estamos contentas con la victoria, pero tenemos mucho que trabajar", dijo la delantera en el Estadio Universidad Latina.

Arlen Hernández y Karla Riley también marcaron en el triunfo de la canaleras que las posiciona en el primer lugar del grupo E con nueve (9) puntos.

"Estamos emocionadas por el partido que nos falta ante Cuba y creo que después del encuentro ante Aruba vamos a ver los videos para prepararnos mejor", añadió la futbolista panameña nacida en los Estados Unidos.

"Es un honor estar con el equipo y estoy muy orgullosa de mis compañeras", finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá Femenina?

Las dirigidas por Toña Is volverán al terreno de juego el 17 de abril, cuando enfrenten a Cuba a las 7:00 p.m. en el Estadio Universidad Latina, en un partido que definirá la clasificación a la siguiente fase de la eliminatoria.