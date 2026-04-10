Panamá Femenina: Riley Tanner y sus impresiones tras la victoria ante Aruba

La atacante de Panamá Femenina, Riley Tanner, brindó declaraciones después de anotar un gol en el triunfo 3-1 sobre Aruba en la primera fase de la Clasificatoria CONCACAF W.
Arlen Hernández y Karla Riley también marcaron en el triunfo de la canaleras que las posiciona en el primer lugar del grupo E con nueve (9) puntos.
"Estamos emocionadas por el partido que nos falta ante Cuba y creo que después del encuentro ante Aruba vamos a ver los videos para prepararnos mejor", añadió la futbolista panameña nacida en los Estados Unidos.
"Es un honor estar con el equipo y estoy muy orgullosa de mis compañeras", finalizó.
¿Cuándo vuelve a jugar Panamá Femenina?
Las dirigidas por Toña Is volverán al terreno de juego el 17 de abril, cuando enfrenten a Cuba a las 7:00 p.m. en el Estadio Universidad Latina, en un partido que definirá la clasificación a la siguiente fase de la eliminatoria.