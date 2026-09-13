FC Barcelona vs Racing de Santander: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J6 de LaLiga

El FC Barcelona tiene pleno de victorias en LaLiga en cinco partidos para sumar 15 puntos y liderar el campeonato español.
Mientras tanto su rival de turno será el Racing que viene de ganar al Alavés con doblete de Yassir Sabiri. Ahora mismo ocupan el puesto 11 con 7 unidades.
La última vez que se enfrentaron fue este año en Copa del Rey donde el Barca con los tantos de Ferran Torres y Lamine Yamal los dejaron en el camino.
Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Racing de Santander
Fecha: Miércoles 16 de septiembre
Hora: 2:30 P.M.
Lugar: Spotify Camp Nou
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes