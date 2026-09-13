LaLiga Fútbol Internacional -  13 de septiembre de 2026 - 14:33

FC Barcelona vs Racing de Santander: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J6 de LaLiga

El FC Barcelona tiene pleno de victorias en LaLiga en cinco partidos para sumar 15 puntos y liderar el campeonato español

Lamine Yamal viene de marcar doblete con el FC Barcelona

Lamine Yamal viene de marcar doblete con el FC Barcelona

FOTO / EFE

El FC Barcelona tiene pleno de victorias en LaLiga en cinco partidos para sumar 15 puntos y liderar el campeonato español.

El equipo de Hansi Flick ganó 4-2 en su último partido ante el Levante con goles de Xavi Espart, Karim Adeyemi y doblete de Lamine Yamal.

Mientras tanto su rival de turno será el Racing que viene de ganar al Alavés con doblete de Yassir Sabiri. Ahora mismo ocupan el puesto 11 con 7 unidades.

La última vez que se enfrentaron fue este año en Copa del Rey donde el Barca con los tantos de Ferran Torres y Lamine Yamal los dejaron en el camino.

Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Racing de Santander

Fecha: Miércoles 16 de septiembre

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Spotify Camp Nou

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes

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