FC Barcelona vs Racing de Santander: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J6 de LaLiga

El FC Barcelona tiene pleno de victorias en LaLiga en cinco partidos para sumar 15 puntos y liderar el campeonato español.

El equipo de Hansi Flick ganó 4-2 en su último partido ante el Levante con goles de Xavi Espart, Karim Adeyemi y doblete de Lamine Yamal.

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Mientras tanto su rival de turno será el Racing que viene de ganar al Alavés con doblete de Yassir Sabiri. Ahora mismo ocupan el puesto 11 con 7 unidades.

La última vez que se enfrentaron fue este año en Copa del Rey donde el Barca con los tantos de Ferran Torres y Lamine Yamal los dejaron en el camino.

Fecha, hora y dónde seguir FC Barcelona vs Racing de Santander

Fecha: Miércoles 16 de septiembre

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Spotify Camp Nou

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes